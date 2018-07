Suisse : les contrôleurs aériens en grève à partir du 23 juillet

Skycontrol, le syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel suisses, a rejeté la nouvelle convention collective de travail proposée par Skyguide, société chargée du contrôle aérien helvétique.



L'organisation a déposé un préavis de grève de 4 heures pour le lundi 23 juillet 2018. Les actions s'intensifieront les jours suivants. Le syndicat appelle, en effet, les salariés à stopper le travail pendant 8 heures le mardi 24 juillet (de 6h00 à 10h00 et de 20h30 à 00h30), puis pendant 18h30 les 25, 26 et 27 juillet (de 6h00 à 00h30).



Des annulations et retards sont à prévoir pendant le mouvement sur les pistes de Genève, Sion, Berne, Lugano, Granges et Emmen. Skycontrol estime que son action pourrait impacter une cinquante de liaisons par jour, sans compter les avions qui survolent la Suisse.



La plate-forme de Zurich devrait en revanche éviter les perturbations car ses aiguilleurs du ciel ont accepté la convention collective de travail proposée.



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires en déplacement professionnel en Suisse à cette période de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.