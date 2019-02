Suisse: les transports publics se lancent dans le multimodal

Comme son nom l'indique, zenGo se veut une réponse flexible aux besoins de chacun. Il sera valable pour les transports en commun, le taxi, les voitures de location et les véhicules en libre-service, c'est-à-dire les voitures à Genève et les vélos PubliBike à Lausanne.



Un système accompagné d'une application web est déjà développé dans d'autres villes européennes. Lausanne et Genève se sont inspirées de la capitale finlandaise, Helsinki. La nouvelle offre s'inscrit dans une tendance globale: il y a de moins en moins de propriétaires de voitures dans les villes et de plus en plus d'habitants.