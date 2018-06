SuiviDeFlotte.net améliore OptiDriving

La technologie OptiDriving repose sur un ensemble d’algorithmes capables d’évaluer le comportement de conduite en comparant les données détaillées du véhicule (VL, VU, VUL) aux données de l’environnement extérieur afin de déterminer si la conduite est adaptée au contexte routier. Ces informations, qui tiennent compte de nombreux critères comme l’état du trafic ou du réseau routier, sont ensuite combinées de manière à générer un score de conduite noté sur 100. Plus le résultat est proche de ce chiffre, plus la conduite est considérée comme adaptée et écoresponsable.



SuiviDeFlotte.net a ajouté 3 indicateurs afin de proposer une analyse encore plus précise. Elle prend ainsi en compte aussi désormais la notation de la dangerosité, le calcul du gain potentiel réalisable en cas de meilleure conduite mais aussi une mesure de l’empreinte écologique.



Les nouveaux algorithmes intégrés par les équipes de SuiviDeFlotte.net au module OptiDriving permettent d’évaluer la dangerosité de la conduite. La solution prend en compte les manques d’anticipation, les accélérations et freinages brusques. De plus, la solution prend aussi en considérant d’autres indicateurs comme la proximité de différentes zones de danger ou les dépassements de vitesse au-delà du seuil autorisé.



Avec les remontées en temps réel des informations véhicules avec le boîtier de SuiviDeFlotte.net, OptiDriving est capable de mesurer le gain potentiel réalisable. "Nous sommes connectés au SIV (Service d’Immatriculation des Véhicules), ce qui permet d’avoir accès aux données constructeurs du véhicule" , complète Julien Rousseau, Directeur de SuiviDeFlotte.net, "ces informations combinées avec celles recueillies par OptiDriving permettent d’évaluer précisément les gains potentiels pour l’entreprise en cas d’amélioration de la conduite du collaborateur sans aucune configuration nécessaire au préalable".



Enfin, la solution écoresponsable OptiDriving permet également d’avoir une mesure de l’empreinte écologique d’un véhicule ou d’un parc. Cet indicateur est composé de plusieurs composantes que sont le temps de préchauffage excessif, l’estimation des émissions de CO² ou encore la consommation exacte de carburant.