Suivideflotte.net enrichit ses fonctionnalités

Suivideflotte.net lance deux nouvelles fonctionnalités accessibles à tous les utilisateurs de sa plate-forme de géolocalisation et gestion de flotte. Elle propose désormais une cartographie enrichie tirant partie de l’analyse du Big Data. Par exemple, les données météo (temps réel et prévisions météo à 5 jours) viennent s’ajouter sur l'outil. Cette fonctionnalité, qui concerne principalement les entreprises dites à «météo sensibles» (secteurs du BTP ou du transport), fournit aux gestionnaires des alertes de vigilance météo et génère des rapports et un historique des éventuels retards dus aux conditions climatiques.



La position des stations essences mais aussi leur disponibilité et les éventuelles pénuries sont affichées directement sur la cartographie de la plate-forme Suivideflotte.net. La nouvelle cartographie permet également de déterminer et d’afficher des secteurs métiers ou des tarifs de livraison : tarifs par zones de chalandise, région, département, etc.



Prochainement, la solution intégrera plus de données, telles que le positionnement des réseaux de bornes de recharge électrique.



OptiDriving pour analyser les profils de conduite

La fonctionnalité OptiDriving améliore l’analyse des comportements de conduite grâce à la prise en compte de nombreux critères dont l’état du réseau routier en temps réel. Ce service fournit des indicateurs de temps passé, de dangerosité, etc. en fonction du réseau routier. Le système permet de géolocaliser le véhicule toutes les 5 à 45 secondes et tous les points d’un trajet sont décortiqués. Ces éléments vont permettre d’établir des formations sur-mesure et de dispenser des conseils personnalisés aux conducteurs.



Le service OptiDriving inclut :

- une notation conducteur

- une comparaison simple entre les véhicules et/ou les conducteurs

- une évolution dans le temps

- l’édition d’un bilan conseil



"Avec l’apparition des véhicules connectés et à terme autonomes, l’intégration de boîtiers télématiques en première monte par les constructeurs va se standardiser, c’est qui est déjà le cas chez certains constructeurs" , explique Julien Rousseau, Directeur Général de Suivideflotte.net. "La valeur ajoutée de la plate-forme Suivideflotte.net, qui capte les données des véhicules connectés directement depuis les serveurs informatiques, consiste donc à développer et à proposer de nouveaux services et solutions logicielles aux gestionnaires de flottes".