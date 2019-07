Suivideflotte.net intègre l'estimation de l'heure d'arrivée

Suivideflotte.net ajoute une nouvelle fonctionnalité à son offre de géolocalisation afin de prévoir l'heure d'arrivée d'un véhicule. Un service qui permet aux clients d'entreprises de connaître avec plus de précision l'heure à laquelle un commercial, un livreur ou encore un dépanneur va arriver à destination.





Concrètement, la plate-forme web génère automatiquement un lien envoyé par e-mail ou sms au client qui attend l’arrivée d’un véhicule. Ce dernier est ainsi en mesure de suivre le trajet en temps réel sur une carte et connaître l’estimation de son heure d’arrivée. Si le conducteur passe en mode privé, le véhicule ne sera plus visible sur la carte, précise Suivideflotte.net. Prochainement, une mise à jour permettra au chauffeur du véhicule de rentrer l’adresse de destination dans l’application conducteur et de générer ainsi en totale autonomie un lien pour informer le client de son heure d’arrivée.