Sun Resorts : Francois Eynaud nommé Directeur Général

Jean-Pierre Dalais, président actuel de Sun Resorts souligne dans une allocution les actions de David J. Anderson qui ont “permis de redresser financièrement l’entreprise et de positionner le groupe de manière à tirer parti des investissements significatifs qui ont été réalisés pour rénover nos hôtels et offrir une expérience client unique. "

Il ajoute pour son successeur : « Francois dispose d’une solide expérience hôtelière. Il est notamment reconnu pour son approche humaine et ses capacités de leadership. "