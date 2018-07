SunExpress veut lancer des vols sans escales vers l'Afrique de l'Ouest

Le responsable de la planification de SunExpress vient de le confirmer. " Accra et d'autres marchés d'Afrique de l'Ouest sont sur le radar et nous avons besoin d'avoir des discussions avant de lancer des routes, nous sommes dans la phase de réflexion. Les données internes sont intéressantes, mais le développement des routes est un long processus et nous devons être vraiment sûrs que c'est faisable".



Le transporteur de loisirs, une joint-venture 50/50 entre Lufthansa et Turkish Airlines, a un total de trente-deux B737 MAX 8 en commande avec Boeing, les livraisons devant commencer en 2019 et se poursuivre jusqu'en 2024. Les cinq premières unités de ce type devraient être livrées l'année prochaine.



Le nouvel appareil sera déployé à la fois par l'entité turque de la compagnie et sa filiale allemande SunExpress Deutschland.