Sur l'aéroport de Nîmes, suppression des vols vers Liverpool

Décidément, l’aéroport de Nîmes joue de malchance. Le manque des pilotes chez Ryanair a conduit à la suspension de la ligne vers Liverpool. Une décision temporaire, selon la direction de l’aéroport qui avait déjà acté la fin de la subvention pour les vols vers Fès au Maroc. Nîmes offre des vols vers Londres Luton, Marrakech et Bruxelles Charleroi.



Mais l’aéroport ne baisse pas les bras et souhaite retrouver le vol Ryanair vers l’Angleterre dès 2019. L’enjeu est de taille avec près de 11 000 passagers par an. Face aux difficultés économiques du syndicat mixte qui gère l'aéroport, le maintien de l'activité sur l’aéroport de Nîmes est loin d’être assuré si les politiques, ne mettent pas rapidement la main à la poche.