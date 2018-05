Sur les routes, le week-end devient une semaine !

Un 8 mai et un jeudi de l'Ascension la même semaine, c'est une configuration qui ne se reverra pas avant 2024. Certaines académies de la zone B ont décalé leurs vacances d’une semaine et le positionnement de deux jours fériés dans une seule semaine offre plusieurs possibilités de pont rendant

ainsi, la période propice à de nombreux déplacements. Si bien que Bison futé a transformé ses prévisions du week-end en prévisions hebdo !



Il y aura une première vague de départs dès le vendredi 4 mai après-midi, qui se prolongera le samedi 5 mai matin. À laquelle viendront s’ajouter les départs occasionnés par les personnes qui feront le pont du 8 mai.

Une deuxième vague de départs concernera le week-end de l’Ascension. Comme à l’accoutumée, les départs s’étaleront entre le mercredi 9 mai après-midi et dans une moindre mesure le jeudi 10 mai le matin. Cette année le vendredi et le samedi ne sont pas chômés par l’Éducation Nationale, mais beaucoup d'écoles du privé en ont décidé autrement. C'est le dimanche 13 mai qui concentrera l’ensemble des retours de la période.



Le détail des conseils de Bison futé est à retrouver dans le PDF ci dessous.