Surcharge GDS Air France-KLM : BCD aussi !

Avec l’accord signé par la TMC, ces frais ne seront plus appliqués aux réservations effectuées via BCD Travel. En contrepartie, BCD Travel prend le ferme engagement de collaborer avec AF et KLM, ainsi que les fournisseurs technologiques, pour améliorer l’expérience de voyage de leurs clients, grâce aux nouvelles technologies et à leur capacité de distribution.



Rose Stratford, executive vice president, Global Supplier Relations and Strategic Sourcing pour BCD Travel se félicite de cet accord. " Nous tenons à ce que le secteur évolue et innove en mettant les nouvelles technologies au service de l’expérience des acheteurs de voyages. Cet accord va dans ce sens. C’est l’assurance que les canaux de distribution des compagnies aériennes continuent d’apporter aux acheteurs de voyages d’affaires les mêmes avantages qu’aujourd’hui ".