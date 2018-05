Surcharge carburant : Etihad ouvre le bal

C’est par une note à ses distributeurs qu’Etihad annonce la mise en place d’une surcharge carburant. Pour la justifier, la compagnie d’Abu Dhabi précise : " l’augmentation du prix du pétrole impacte nos coûts d’opération ". La compagnie va appliquer cette surcharge dès le 4 juin prochain.



En classe économique, une augmentation de 5$ (4,30€) sera appliquée sur les vols aller-simple et 10$ (8,70€) sur les vols aller-retour. En business et first, l’augmentation sera respectivement de 10$ et 20$ (17,5€).