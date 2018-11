SurfAir: jusqu'à 93% de réduction si vous payez en bitcoins

Cette jeune compagnie qui propose des services à mi-chemin entre les avions de ligne commerciaux et les jets privés est principalement destinée aux voyageurs fréquents. Pour l'instant, les avions de SurfAir n'opèrent qu'en Californie et au Texas, mais leur réseau va bientôt s'étendre à d'autres Etats américains (Arizona et Louisiane).



Les passagers de la compagnie qui réservent à l'avance, bénéficient de rabais allant jusqu'à 93% sur les prix réguliers pour leurs forfaits d'abonnement. Une fois l'abonnement acheté, les membres peuvent acheter des vols à tarif fixe, sans avoir à se demander si des places sont disponibles ou si les vols sont surréservés. Au plus haut de l'échelle, une contribution de 3 850 $ vous permettra d'obtenir une adhésion de trois ans avec dix vols inclus. Et pour un abonnement d'un an, il faudra débourser (seulement) 250 dollars.