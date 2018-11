Sweet Inn lance une application pour offrir un séjour ultra personnalisé

Présente déjà dans onze villes majeures d’Europe depuis 2014, la start-up comptabilise plus de 500 locations. " Notre service s’apparente à celui rendu par un hôtel haut de gamme mais au lieu d’opérer depuis un seul et même lieu, nous proposons des appartements disséminés dans toute la ville. " Les utilisateurs peuvent maintenant réserver un appartement directement via leur smartphone, commander l’un des services proposés ou encore chatter avec un concierge Sweet Inn. Toutes ces fonctionnalités ont été conçues pour permettre aux voyageurs de se focaliser entièrement sur leur expérience, en se débarrassant du stress et des désagréments parfois liés à la découverte d’une ville étrangère.



Conçue à la fois pour Ios et Android, la nouvelle application offrira une expérience encore plus personnalisée, et cela, depuis la réservation jusqu’au check-out. C’est en effet au travers de l’application Sweet Inn que les clients pourront recevoir des offres régulières selon leurs centres d’intérêt mais aussi bénéficier de services au quotidien comme la réservation d’une trottinette électrique, d’un chef à domicile, d’un transfert aéroport, ou encore d’un ménage à la demande.



" Notre nouvelle application constitue un moyen pour les voyageurs d’affaires et touristes d’accéder à tout ce dont ils ont besoin de manière rapide et simple tout en gardant l’interaction humaine et le savoir-faire hôtelier, " explique Paul Besnainou, CEO chez Sweet Inn.