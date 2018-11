Sweet Inn recrute l'ancien CEO de Onefinestay

Javier Cedillo-Espin a été nommé au poste de CEO de Sweet Inn. Il apporte à la start-up une expérience internationale, longue de vingt ans dans l'hôtellerie.



Il a travaillé chez Starwood, occupant des postes importants dans la distribution, la création de l’image de marque et le business développement. Il a aussi contribué au changement de l’image du groupe, à l'intégration du Méridien - après l'acquisition par Starwood - et au développement du programme de fidélisation “Starwood Preferred Guest”.



Javier Cedillo-Espin a ensuite rejoint le groupe hôtelier français AccorHotels, où il a participé à l’intégration de Fairmont Raffles International en tant que Directeur de l’intégration, avant de devenir CEO de Onefinestay, une plate-forme de location de résidences de luxe entre particuliers.



Sweet Inn propose à ce jour plus de 500 appartements répartis dans 11 villes, dont Paris, Londres, Dublin, Barcelone, Rome, Milan, Bruxelles, Jérusalem et Lisbonne.