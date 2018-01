Sweet Inn s'implante à Milan et Madrid

Sweet Inn a ajouté Milan et Madrid à son portfolio qui comptait déjà sept villes d'Europe et du Moyen-Orient. Ainsi, elle propose désormais aux voyageurs d'affaires plus de 400 appartements.



La marque met à la disposition de ses clients des appartements dont la décoration est inspirée de l'héritage et des caractéristiques uniques de chaque ville. Ils bénéficient également comme dans les hôtels d'articles de toilette, d'une literie4 étoiles, d'un accès Wifi etc.



Grâce à l'application Sweet Inn lancée récemment, les hôtes peuvent aussi chatter à tout moment avec un Concierge pour personnaliser son séjour avec des services à la carte parmi lesquels on y propose le ménage à la demande, les transferts aéroport, ou encore la livraison de petit déjeuner à domicile, réserver un service ou encore trouver les bonnes adresses et activités à faire autour.