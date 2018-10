Swiss : Gdansk et Heringsdorf au départ de Zurich pour l'été 2019

Swiss va lancer deux nouvelles liaisons aériennes intra-européennes au départ de l'aéroport de Zurich lors du programme d'été 2019. La compagnie suisse reliera la piste zurichoise à Gdansk. Il s'agira de sa quatrième destination en Pologne, après Varsovie, Cracovie et Vratislavie.



Le transporteur assurera 4 vols par semaine, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. La ligne sera desservie par les nouveaux C Series de Swiss et par un Embraer 190 de la compagnie partenaire Helvetic Airways.



De mai à septembre, Swiss volera également vers Heringsdorf. Un CS100 reliera Zurich à la ville allemande le samedi.



Le programme de vols estival entrera en vigueur le 31 mars 2019.