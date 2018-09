Swiss commande 10 A320 supplémentaires

Swiss a converti en commandes fermes ses options d'achat sur dix Airbus de la nouvelle famille A320neo. Il s'agit dans le détail de sept A320neo et trois A321neo. Ces avions rejoindront progressivement la flotte entre 2023 et 2024. Le volume d'investissement au "prix catalogue" s'élève à près d’un milliard de dollars US.



Ces appareils s'additionneront aux dix A320neo et aux cinq A321neo déjà commandés et livrés entre 2019 et 2022. Ils remplaceront les Airbus A320 et A321 plus anciens de la flotte.