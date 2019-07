Swiss et Lufthansa vont utiliser une nouvelle méthode d'embarquement rapide

Le système baptisé WILMA (Window-Middle-Aisle) sera mis en place dès le mois de novembre prochain par les deux compagnies aériennes. Une méthode qui permet aux passagers de rejoindre leurs places plus rapidement et d'économiser environ 35% du temps d’embarquement.





Pour les passagers de la classe affaires, pas de changement avec WILMA, ils continueront d'être les premiers à monter à bord de l'avion. C'est pour la classe économique que les choses évoluent : ceux ayant des sièges près des hublots embarqueront d'abord, puis ceux assis au milieu suivront, et enfin les voyageurs disposant de billets près du couloir seront les derniers à monter à bord. Pas de panique pour les familles avec enfants ni pour les personnes qui voyagent à plusieurs, elles conserveront la possibilité de monter à bord simultanément.