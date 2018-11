Swiss fait décoller la cuisine de l'Oberland bernois

Swiss met à l'honneur les saveurs de l'Oberland bernois du 5 décembre à début mars 2019. Pendant ces trois mois, les passagers de Swiss First et Swiss Business voyageant sur les vols intercontinentaux au départ de la Suisse bénéficieront de ces menus composés par Robert Speth.



Chef du Chesery de Gstaad, Robert Speth cultive la plus grande simplicité dans son restaurant : l'accent est ainsi mis sur le goût authentique de produits exceptionnels. Le cuisinier s'est notamment vu attribuer 18 points Gault Millau pour cette raison.



Swiss First : selle de cerf aux spätzle et aux châtaignes

Les passagers de Swiss First, par exemple, pourront opter en entrée pour des roulades de fromage bernois farcies de fromage blanc aux herbes, suivies d'une selle de cerf aux spätzle et aux châtaignes ou d'un filet de flétan en sauce au vin blanc accompagné d'un ragoût de pommes de terre et poireaux. Le menu de Robert Speth s'achèvera par une tarte au vin cuit servie avec de la compote de prunes.



Swiss Business : poitrine de bœuf braisée ou filet d'omble chevalier

En Business Class, l'entrée se compose notamment d'une terrine de yaourt et crème aigre aux crevettes agrémentée d'un carpaccio de concombre. En plat principal, les voyageurs feront leur choix entre un filet d'omble chevalier beurre blanc au calamondin et sa purée de pommes de terre ou une poitrine de bœuf braisée à la purée de panais. La touche finale sucrée sera apportée par un gâteau au nougat aux noisettes grillées et aux oranges marinées.



Des fromages et vins de l'Oberland bernois au menu

En Swiss First sont proposés un fromage d’alpage bernois ainsi qu’une tomme Rougemont agrémentée par Robert Speth d’une garniture à la truffe. En Swiss Business, la sélection comprend du fromage d’alpage bernois, du fromage à rebibes ainsi que du fromage à pâte molle de Gerzensee.



Les vins régionaux proviennent tous du lac de Bienne. En Swiss First, la sélection consiste en un Chasselas de la cave Steiner de Schernelz-Village ainsi qu'un Maganoir Auberson, assemblage rouge d'Auberson & Fils à La Neuveville. En Swiss Business sont servis deux vins du vignoble de la ville de Berne à La Neuveville. En vin blanc, il s'agit également d'un Chasselas (Schafiser Bielersee AOC Chasselas) et en vin rouge, d'un Pinot Noir (Schafiser Bielersee AOC Pinot Noir).