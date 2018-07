Swiss inaugure ses nouveaux salons à Zurich

Des entrées séparées, pourvues d'un contrôle d'accès numérisé, ont été prévues pour ces salons. Le Lounge Center A est ouvert tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30. Le salon Swiss Business est accessible aux clients d'affaires de la compagnie et du groupe Lufthansa, aux Miles & More Frequent Travellers ainsi qu'à la clientèle d'affaires de Star Alliance. Le salon Senator est réservé aux membres Senator de Miles & More, aux membres Gold de Star Alliance ainsi qu'aux passagers de première classe de Star Alliance.



Les voyageurs de l'Economy Class bénéficieront, eux aussi, prochainement de nouveaux aménagements. La compagnie va considérablement moderniser la zone d'enregistrement du Terminal 1 de l'aéroport de Zurich dans le courant de l'année. La compagnie prévoit des éléments de design, une nouvelle approche des comptoirs pour les groupes, les familles et les passagers premium ainsi que la création de zones d'attente.