Swiss : nouvelles trousses en Business Class

Les passagers voyageant en Business Class sur les vols long-courriers de Swiss découvrent de nouvelles trousses de confort créées en partenariat avec Victorinox, le célèbre fabricant de couteaux suisses. Au total, six modèles différents ont été conçus et seront disponibles à bord à différents intervalles. La collection a été conçue de telle sorte que toutes les trousses puissent être réutilisées et, dans certains cas, combinées entre elles.



La collection destinée aux vols long-courriers en partance de la Suisse comprend, par exemple, une housse de passeport pratique, un set de voyage muni de poches intérieures ou un sac oblong pourvu d’une pochette intérieure. Sur les vols long-courriers à destination de la Suisse, les passagers reçoivent un coffret métallique s'inspirant d'un étui Victorinox qui peut également être utilisé comme porte-crayons.



Chaque trousse contient une brosse à dents et un dentifrice, une pommade à lèvres ainsi qu'un masque de sommeil, des chaussettes et des bouchons d'oreilles. Les trousses de confort Victorinox seront disponibles à bord de la classe Business Class de la compagnie pour les trois prochaines années.