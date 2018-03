Swiss s'envole vers Abou Dhabi avec Etihad

Etihad Airways et Swiss ont noué un codeshare. En vertu de cet accord, la compagnie du Golfe place son code EY sur les services de sa partenaire suisse entre Genève et Zurich.



De son côté, Swiss commercialisera son code LX sur les vols d'Etihad Airways entre Zurich et Abu Dhabi, offrant à ses passagers des vols en partage de code au départ et à destination de la capitale des Émirats Arabes Unis. Les services en partage de code peuvent être réservés dès maintenant, pour des voyages à partir du 26 mars.



Par ailleurs, les bagages confiés à l'aéroport de départ sont enregistrés jusqu'à la destination finale où les voyageurs n'ont plus qu'à les récupérer.



Le communiqué rappelle que "Les nouveaux vols en partage de code sont l'une des composantes du partenariat entre le groupe Lufthansa et le groupe Etihad Aviation, conclu en décembre 2016".