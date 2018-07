Swiss sert du jus de tomate sur ses vols européens

"jusqu'à présent, le jus de tomate n'était disponible que sur certains vols européens les plus longs en Economy Class et sur tous les vols en classe affaires. Cette modification pour les vols au départ de Zurich reflète la popularité particulièrement élevée du jus de tomate à bord et répond à la demande répétée de nombreux clients".

Swiss propose des jus de tomate aux passagers en Economy Class des vols européens au départ de Zurich à partir ce mercredi 1er août. La compagnie helvétique expliqueEt, cet engouement pour le jus de tomate, remarqué également par Lufthansa en 2014 , a été étudié et expliqué par plusieurs études scientifiques. La tomate contient plusieurs substances provoquant l'umami (goût savoureux en japonais). Cette 5e saveur de base (les autres étant le sucré, l’acide, l’amer et le salé) joue un rôle important dans la sensation du plaisir gustatif et du bon. Si la perception du salé et du sucré est engourdie par l’altitude et le bruit des avions, celle de l’umami n’est pas affectée par les conditions de vol. Par ailleurs, en l'honneur de la fête nationale suisse de ce 1er août, le transporteur helvétique proposera ce mercredi diverses spécialités locales dans toutes les classes de voyage sur les vols au départ de Zurich.