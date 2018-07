Swiss va relier Genève à Hurghada (Égypte)

Swiss va étendre son réseau au départ de Genève en desservant Hurghada lors du programme de vols de l'hiver 2018/2019. Cette destination - principalement loisir - située au bord de la Mer Rouge sera assurée le samedi, du 13 octobre au 15 décembre, et le dimanche, du 23 décembre au 30 mars. Les vols seront effectués par des avions de type Bombardier CS300.



Par ailleurs, la compagnie suisse reprendra cet hiver ses vols entre Sion et Porto. Cette offre s'adressera surtout à la clientèle loisir puisque les fréquences sont programmées les samedis 22 et 29 décembre ainsi que le samedi 5 janvier. De plus, un vol sera effectué le mercredi 2 janvier.



La ligne Londres - Sion va également être reconduite. Les samedis 9, 16 et 23 février ainsi que samedi 2 mars, Swiss effectuera la liaison Londres Heathrow – Sion – Londres Heathrow. Elle proposera également deux vols entre Londres City et Sion, samedi 16 février, et deux vols entre Sion et London City, samedi 23 février.



Les vols au départ de Sion sont assurés par Helvetic Airways pour le compte de Swiss. L'avion de type Embraer 190 qui sera utilisé, peut accueillir 112 passagers.