Swiss va relier Toulon à Genève

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir se déplacer plus facilement entre Genève et Toulon. Swiss a prévu de lancer une liaison entre les deux villes lors de la saison estivale. Par ailleurs, elle proposera aussi Kalamata (Grèce) et Pula (Croatie) au départ de la piste genevoise. Le transporteur se renforcera également sur Madrid et Athènes.