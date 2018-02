Swissôtel ouvre à Dubaï

L’hôtel a fait le choix d’un ensemble de services destinés au confort des voyageurs avec une expérience gastronomique locale, un spa luxueux espace sans oublier un centre de remise en forme, une piscine et de courts de tennis ultra-modernes.En plus de la salle de réception Al Khor, le Swissôtel Al Ghurair dispose de six salles de réunion, permettant aux clients d’organiser des événements professionnels ou privés qui peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes sur des superficies allant de 43 à 300 m2.Par la situation de l'établissement, les clients bénéficieront d’un accès aisé à des sites culturels célèbres et incontournables le long de Dubaï Creek, Al Fahidi et d’autres quartiers historiques. L’établissement se situe également à proximité des quartiers gouvernementaux, consulaires et d’affaires, et non loin du centre-ville de Dubaï, de l’aéroport international et de la station de métro Dubaï Union Station.La nuit à partir de 483 EAD (env. 107€)P.O. Box 185051,Omar Bin Al Khattab Rd, Near Fish Roundabout, Deira, Dubai,United Arab EmiratesTel: 97142933000Fax: 97142933555