Sydney lance son réseau de métro automatisé

Une ligne à haute fréquente de passage (1 train toutes les 4 minutes), qui ravira les voyageurs d'affaires en déplacement dans la capitale de la Nouvelle-Galles du sud.



En 2014, c'était Alstom qui avait remporté le contrat de gestion et de construction du projet. Le promoteur de la mobilité a également remporté un contrat de maintenance de 15 ans concernant la signalisation des trains, les opérations dans le dépôt et les équipements. Il prévoit aussi l'application du système HealthHub avec des outils de maintenance prédictive ultramodernes. Au total, le métro de Sydney se compose de 13 stations et ce, sur 36 km.