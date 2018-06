Syphax Airlines annonce la reprise de ses activités

"J’espère que Syphax marquera son retour en force et se portera même mieux qu’avant !

Syphax va reprendre son activité en juillet et va pouvoir rembourser ses créanciers tunisiens et étrangers ainsi que ses passagers et rembaucher ses employés. (…) Aujourd’hui l’entreprise en est au stade de la reprise. Elle va pouvoir honorer ses dettes à ses créanciers sur 15 ans

" : a déclaré Mohamed Frikha lors de l'assemblée générale de l'entreprise qui vient d'avoir lieu. Le patron s'est fait plus précis en ajoutant que "".La compagnie aérienne avait annoncé début mai 2018 la reprise de ses services durant l’été, après la suspension de ses activités en juillet 2015 suite à d'importantes difficultés financières.