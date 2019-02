TAP Air Portugal: croissance de 10% en 2018

En 2018, TAP Air Portugal a transporté 15,8 millions de passagers, enregistrant une croissance de 10,4% par rapport à 2017. Ce résultat est nettement supérieur à la moyennes des compagnies aériennes en Europe et dans le monde.



Les liaisons qui ont le plus contribué à cette croissance sont les lignes européennes (hors Portugal), pour lesquelles la compagnie portugaise a transporté 932 000 passagers de plus qu'en 2017, soit plus de 10,7%.



Les lignes africaines exploitées par TAP Air Portugal ont connu une augmentation considérable du nombre de passagers : 116 000 de plus qu'en 2017 (pour un total de 1,1 million de passagers), ce qui représente une augmentation de 11,3%.



Les liaisons vers le Brésil restent décisives pour TAP Air Portugal et ont également connu une forte augmentation du nombre de passagers transportés au cours de l’année écoulée. Au total, elle a transporté à destination et en provenance des 11 villes où elle opère dans ce pays, 1,7 million de passagers (124 000 de plus), soit 7,8% de plus qu'en 2017.