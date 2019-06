TAP Air Portugal renforce ses liaisons vers les Etats-Unis

Un premier vol direct entre Lisbonne et Washington DC à raison de 5 fois par semaine. L'objectif : consolider son engagement sur le marché nord-américain et renforcer sa croissance.



Depuis le 1er juin la compagnie aérienne dessert Chicago et San Francisco depuis le 10 juin 2019. Des vols entre Lisbonne et Washington DC voleront cinq fois par semaine, quittant Lisbonne à 16h30 et arrivant à Washington à 19h40 heure locale. Dans le sens inverse, les vols décolleront de Washington DC à 22h40 et atterriront dans la capitale portugaise à 10 h 50 le lendemain.



En parallèle, la compagnie aérienne lancera cet été cinq nouvelles destinations : Conakry et Banjul au départ de Lisbonne, et Bruxelles, Lyon et Munich au départ de Porto. Avec ces nouveaux itinéraires, le réseau TAP Air Portugal s'étendra à 91 villes dans 37 pays.