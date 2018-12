TER : un nouveau service d'indemnisation pour les voyageurs d'affaires normands

Obtenir un dédommagement lorsqu'on a subi des retards et annulations de train à répétition est très chronophage. La SNCF et la Région Normandie ont lancé un nouveau service pour améliorer l'expérience des abonnés annuels Tempo Normandie : la "Garantie voyageurs TER Normandie". Elle leur permet d'obtenir une réduction de 15% sur leur abonnement lorsque leurs trains habituels ont subi au moins quatre retards de 30 minutes ou plus et/ou suppressions sur un mois.Pour le moment, ce dispositif est expérimenté uniquement sur les TER mais il pourrait être étendu aux lignes Intercités entre Paris et la Normandie en 2020. Par ailleurs, les car TER ne sont pas, non plus, concernés par le nouveau service.Pour bénéficier de la "Garantie voyageurs TER Normandie", les abonnés annuels Tempo Normandie doivent s'inscrire via cette page. Renseignez le n° du principal train TER emprunté à l'aller et le n° du principal train TER utilisé au retour ainsi que votre numéro d'abonné. Les trains déclarés Aller et Retour sont les rames empruntées du lundi au samedi, et doivent impérativement correspondre au trajet indiqué sur le contrat d’abonnement.Il est aussi possible d'indiquer des TER différents pour un jour de la semaine. En cas de trajet avec correspondance, choisissez un des trains empruntés.