TGV InOui : le déploiement du wifi (gratuit) sera terminé fin 2020

Sur l’ensemble des rames déjà équipées, ont été installés 124 km de fibre optique et 18 000 antennes. Au total, 300 millions d’euros ont été investis pour déployer le wifi gratuit à bord.

«Le wifi est un réel succès, se félicite la compagnie ferroviaire, puisqu'un tiers de nos clients se connectent au wifi, avec un total de plus de 70 000 connexions chaque jour et des pics à 100 000 sur certaines journées».