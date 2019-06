THAI Smile Airways nouveau partenaire de Star Alliance

Le conseil d'administration de Star Alliance, réuni en marge de la 75e assemblée générale annuelle de l'IATA à Séoul, a approuvé la demande de THAI Smile Airways de devenir un " Connecting Partner " de l'alliance.



Le modèle de partenaire pour les correspondances a été instauré par Star Alliance en juin 2016 pour compléter son modèle d'adhésion.



Contrairement à l'adhésion à part entière à l'alliance, qui exige l'établissement de liens commerciaux avec tous les membres, la portée plus régionale de " Connecting Partner " exige de nouer des relations commerciales avec seulement trois compagnies aériennes au minimum.



Les passagers effectuant un voyage comprenant un vol en correspondance entre un membre du réseau Star Alliance et un partenaire pour les correspondances se verront accorder tous les avantages standard de l'alliance, tels que l'enregistrement des passagers et des bagages de bout en bout pour leur voyage. De plus, les passagers ayant le statut Star Alliance Gold dans le cadre de leur programme de fidélisation bénéficieront des avantages exclusifs dédiés.



Une fois que toutes les conditions d'entrée seront réunies, ce qui devrait être le cas d'ici la fin de l'année, THAI Smile Airways deviendra le deuxième "Connecting Partner" de Star Aliance, rejoignant Juneyao Airlines qui est entré en 2017.



Les partenaires pour les correspondances permettent à Star Alliance de combler les lacunes du réseau qui peuvent exister à l'échelle régionale. THAI Smile Airways ajoutera 11 nouvelles destinations au réseau Star Alliance, qui comprend déjà plus de 1 300 aéroports dans 194 pays.