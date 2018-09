TOM présente la seconde édition de son mook business travel

Le mook business travel aborde les innovations de l’année et explore le futur proche afin de savoir comment devrait évoluer l’industrie sous l’impact du digital et des nouveaux usages. Un regard unique pour comprendre ce que sera le déplacement professionnel de demain

Au menu de cette nouvelle édition, le point sur les grandes nouveautés technologiques qui ont marqué l’année écoulée. S’y ajoutent huit dossiers de fond ainsi que des études de cas explorant l’impact des technologies et des nouveaux usages sur le marché du voyage d’affaires.En complément, cette nouvelle parution donne la parole par à des acheteurs et Travel Managers tels que Redbull, Amazon… pour évoquer leur vision des intégrations et projets technologiques dans leur entreprise. Parmi les sujets abordés, les grandes thématiques du moment comme la gestion de la data pour les politiques voyage, UX et parcours client, les réseaux sociaux dans le voyage d’affaires. Autant de sujets forts qui vont marquer les prochains mois.Pour Guillaume Poulain, Rédacteur en Chef de TOM.Travel et désormais de DeplacementsPros, "".