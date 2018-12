TOTEC 2018 : "L'élément disrupteur sur le marché du voyage d'affaires sera la norme NDC"

"Sur le marché du voyage d'affaires, la tendance est à la croissance et encore à la croissance. Cela n'est pas prêt de changer", déclare Charles Petruccelli, ex-président AMEX GBT lors de son introduction. Il ajoute "C'est un secteur très dynamique et ce, malgré les évolutions technologiques car rien ne remplace la relation client".



Alors, quoi de nouveau depuis 8 ans ? Pour l'ex-président, le modèle de distribution est toujours le même en 2018. Les TMC ont toujours un rôle "schizophrénique" entre apporteuses d'affaires et créatrices d'innovations. De même, qu'aucun nouvel entrant n'a eu un impact important sur le marché, "contrairement à celui de l'hébergement, avec l'arrivée d'Airbnb ou bien de la mobilité, avec Uber".



A la question, le mobile est-il considéré comme la 3e révolution, la réponse est non. "Contrairement au marché du loisir, dans le business travel les solutions sont des solutions d'information, de produit et de contact. Qui plus est, trop d'application, tue l'application." déclare-t-il.



Pour Charles Petruccelli, l'élément disrupteur aujourd'hui est sans conteste la norme NDC car, "sous prétexte de vouloir donner accès à plus d'offres, cela n'est qu'un moyen de prendre le contrôle de la distribution". Les conséquences pour le client ? Des tarifs plus élevés et opaques.



Le risque majeur lui, concerne le cyber crime. "Désormais la data est partout et les entreprises récoltent chaque année un nombre impressionnant de données. La protection de ces données aura un coût, et pas des moindres". Un risque qui ira en s'accélérant avec le développement de l'intelligence artificielle et de la data science. "Les entreprises n'ont pas pris en considération l’ampleur des investissements liés à la cybersécurité. Ils seront très importants en plus d'être constants". assure-t-il.