TOTEC 2018 : "La data est reine encore faut-il savoir l'exploiter"

A quoi ressemblera le profil voyageur nouvelle génération ? Permettra-t-il de vivre une expérience voyage(ur) enfin personnalisée ? C'est à cette question qu'Aurélie Krau, consultante et associée de Festive Road a tenté de répondre. "Le profil voyageur est sous-exploité", déclare-t-elle d'emblée.



Aujourd'hui le voyageur affaires ou loisirs a 3 attentes : qu'on le connaisse, qu'on sache où il est, et qu'on lui communique uniquement les informations dont il a besoin. "Il faut arrêter le bruit et donner de l'importance à l'immédiateté et aux informations utiles !", ajoute Aurélie Krau.



En parallèle, c'est une évidence, le business traveler a les même attentes/besoins que le leisure. "Les besoins fondamentaux sont les mêmes, et ce qui leur importe désormais c'est l'expérience et ce, au delà du prix." Selon une étude réalisée par Festive Road, les voyageurs sont prêts à payer plus cher pour une expérience plus personnalisée. Plus de 20% des sondés non-satisfaits expliquent leur mécontentement par une politique voyage uniquement drivée par des prix bas, au détriment de leur expérience client. "La personnalisation est partout, le seul problème c'est qu'elle est fragmentée". Pour Aurélie Krau, il est indispensable de créer des profils voyageurs nouvelle génération qui contiennent des composantes macro (données déclaratives) ; des données comportementales (analyse des comportements) et expérientielles (ex : notation d'hôtel).



Le profil voyageur de demain devra également rassembler les données professionnelles et personnelles tout en arrivant à les compartimenter. C'est grâce à cela que l'expérience pourra être ultra-personnalisée. "La data est reine, encore faut-il savoir l'exploiter", conclut Aurélie Krau. a