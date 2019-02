TSA, Taxi : l'attente s'affiche en temps réel dans les aéroports new-yorkais

Les passagers peuvent désormais connaitre le temps d'attente en temps réel aux contrôles des aéroports new-yorkais JFK,La Guardia, Newark Liberty et Stewart via les sites internet des plates-formes.



Ce service a été déployé progressivement dans les installations. Les terminaux C et D de La Guardia ont été les deux derniers bâtiments à en être équipés. Désormais, le seul édifice n'indiquant pas la durée en temps réel des queues aux contrôles est le Terminal C d'United Airlines à Newark Liberty. La compagnie espère mettre en place ce système plus tard cette année.



En plus des temps d'attente aux frontières, l'outil, installé par BlipTrack, indique aux voyageurs la longueur de la file aux stations de taxis des 4 plates-formes.