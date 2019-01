TUI lance un Charleroi-Montpellier

La compagnie aérienne TUI fly élargit son offre de vols entre la Belgique et la France. À partir du 7 avril 2019, elle reliera Charleroi à Montpellier 3 fois par semaine. Cette nouvelle ligne portera à 9 le nombre de vols hebdomadaires entre la Belgique et le sud de la France.



Cette ligne saisonnière sera en service du 7 avril au 24 octobre 2019 et sera opérée 3 fois par semaine : les mardis, jeudis et dimanches.



Pour rappel, dans le sud de la France,TUI proposera 2 fois par semaine, la desserte de Charleroi à Toulon, les vendredis et dimanche; 2 fois par semaine d’Anvers à Toulon, les lundis et vendredis; 2 fois par semaine de Charleroi à Nice, les lundis et vendredis et 3 fois par semaine de Charleroi à Montpellier, les mardis, jeudis et dimanches.