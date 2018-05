Tap Corporate, le business travel vu par la TAP

Concrètement, chaque déplacement professionnel permet de bénéficier d’un Cash Back utilisable pour acheter des billets ou bénéficier de services au sol (Fast Track, accès au lounge, réservation prioritaire de sièges…). L’inscription est gratuite sans minimum d’achat annuel et couvre l'ensemble du réseau de la compagnie.



Avec ce programme, pour chaque trajet effectué avec le transporteur portugais, l'entreprise verra le Cash Back augmenter. En même temps, chaque employé continuera à accumuler des milles dans le cadre de son programme individuel de fidélisation. En complément, la compagnie promet des promotions réservées aux membres du programme



L'inscription est gratuite et permet de gérer plusieurs sociétés d'un même groupe via un seul compte.