Tap Portugal se posera à Bâle, Dublin et Tel Aviv en avril 2019

Les voyageurs d'affaires usagers de l'EuroAirport, vont pouvoir faire jouer la concurrence sur la destination de Lisbonne. Tap Portugal viendra affronter EasyJet sur cette route à partir d'avril 2019 avec deux fréquences quotidiennes. La compagnie décollera de son hub à 6h40 et 15h50 pour des arrivées à Bâle-Mulhouse à 10h20 et 19h30. Les départs de l'aéroport binational sont programmés à 11h05 et 20h15 (arrivée au Portugal à 13h00 et 22h10).



A la même époque, le transporteur reliera également la capitale portugaise à Tel Aviv et Dublin. Il offrira un vol quotidien sur la plate-forme israélienne.

Le décollage de Lisbonne sera à 14h20 et celui de Tel Aviv à 5h05. La liaison sera assurée par un A321 long range. Tap Portugal assurera 2 fréquences par jour entre Lisbonne et Dublin avec un départ du Portugal à 7h05 et 14h00 et d'Irlande à 9h50 et 16h45.