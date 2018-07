Tap lance un pass aérien

La solution de vols prépayés TAP Flight Pass se veut flexible. Selon les besoins des voyageurs d'affaires, le pass aérien peut contenir de 4 à 100 voyages et être valide entre 1 et 12 mois. Il peut également être utilisé par un seul voyageur ou être partagé entre plusieurs personnes (30 maximum).



La compagnie portugaise assure qu'il permet d'économiser jusqu'à 40% sur le prix des vols.



Le TAP Flight Pass est valable sur les vols domestiques de la compagnie ainsi que les liaisons entre le Portugal et l'Europe ou le Maroc (soit plus de 50 destinations).