Tata Group pourrait devenir majoritaire chez Jet Airways

Le Times of India précise que les premiers contacts sont positifs et que l'opération pourrait se concrétiser rapidement. Selon des sources proches du dossier, Tata pourrait prendre immédiatement 26% du capital puis de nouveau 26% d'ici 12 mois. Pour Tata, l'univers du transport aérien n'est pas une découverte. Le groupe possède déjà Vistara avec Singapore Airlines et AirAsia India, avec le transporteur malaisien AirAsia Group.



Naresh Goyal, président de Jet Airways, n'a pas voulu commenter l'information, se bornant à rappeler que plusieurs pistes sont possibles pour aider Jet Airways à franchir la crise actuelle. Une aide financière d'Etihad Airways, actionnaire du transporteur, n'est pas exclue. Elle pourrait dépasser les 30 millions d'euros pour permettre l'exploitation et le paiement des salaires.