Taxis: des nouveaux tarifs en 2019

passager

En 2019, le tarif minimum d'une course est fixé à 7,10 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens).Par ailleurs, les tarifs des taxis sont plafonnés à :4,10 € pour la prise en charge ;1,10 € pour celui du kilomètre parcouru ;36,73 € pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche lente.Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réservation sont, comme en 2018, de :4 € en cas de réservation immédiate ;7 € en cas de réservation à l'avance.De plus, pour toutes les courses des taxis parisiens, seul un supplément "" de 4 € peut être appliqué à partir d'une 5e personne transportée.Les tarifs forfaitaires institués pour les courses directes des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2 sens) restent inchangés par rapport à ceux pratiqués en 2018 :50 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive droite ;55 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche ;35 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite ;30 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche.Il existe également des tarifs forfaitaires pour les courses en lien avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur :32 € entre l'aéroport de Nice et Nice-centre.80 € entre l'aéroport de Nice et Cannes ;90 € entre l'aéroport de Nice et Monaco ;Enfin, pour les courses concernant l'aéroport de Toulouse Blagnac, ces tarifs forfaitaires varient entre 15 € et 45 € (en fonction de la zone de la ville).L'intégralité de ce décret est consultable sur le site legifrance.gouv.fr