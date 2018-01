Taxis: les tarifs 2018

Voici de quoi alimenter la réflexion budgétaires des acheteurs et Travel Managers. Le Journal Officiel précise qu'en 2018, le tarif minimum d'une course est fixé à 7,10 € tant pour les taxis parisiens que non parisiens.Par ailleurs, les tarifs des taxis sont plafonnés à :- 4 € pour la prise en charge ;- 1,07 € pour celui du kilomètre parcouru ;- 35,80 € pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche lente.Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réservation sont, comme en 2017, de :- 4 € en cas de réservation immédiate ;- 7 € en cas de réservation à l'avance.De plus, pour toutes les courses des taxis parisiens, seul un supplément « passager » de 4 € peut être appliqué à partir d'une 5ème personne transportée.Enfin, les tarifs forfaitaires institués pour(dans les 2 sens) restent inchangés par rapport à ceux pratiqués en 2017 :- 50 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive droite ;- 55 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche ;- 35 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite ;- 30 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche.Textes de référence : Arrêté relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018