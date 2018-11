Tech’R veut vous faciliter la vie dans les aéroports

Ne soyez pas surpris si, en arrivant à votre aéroport de départ, vous recevez un SMS de la part de la compagnie aérienne vous invitant à rejoindre un site web mobile sur lequel vous retrouverez toutes les informations utiles liées à vos vols et à votre expérience en aéroport. Lancée fin août, la solution Tech’R s’adresse aux compagnies ne disposant pas d’applications mobiles très évoluées.



Elle guide le voyageur étape par étape en lui communiquant le résumé du parcours, le numéro de vol, les horaires d’ouverture et de fermeture de l’enregistrement, etc. En cas de retard ou d’annulation de vol, l’utilisateur sera dirigé vers un restaurant ou hôtel dans lesquels il pourra bénéficier d’un rafraîchissement ou d’une nuit en échange d’un bon. « Le client peut comprendre qu’il y ait des irrégularités, mais il ne doit pas se sentir abandonné, explique Marie-Paule Bechet, co-fondatrice et directrice générale de Tech’R. Notre solution permet aux compagnies de reprendre la main sur l’expérience client à l’aéroport. » Grâce à un tchat, le voyageur peut poser des questions telles que : « J’ai loué une voiture, où se trouve l’agence Hertz ? ».



French Bee est la première compagnie à avoir adopté Tech’R. « Avec ‘Bee bot’ nous avons souhaité mettre en place un accompagnement de nos clients lorsqu’ils sont à l’aéroport pour leur permettre de gagner en sérénité et de se sentir mieux accompagnés par nos équipes », déclare Sophie Hocquez, directrice commerciale de French Bee.