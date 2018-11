Teldar Travel se lance dans la location de voitures

Les agents de voyages, utilisant la plate-forme de réservation hôtelière Teldar Travel, ont désormais aussi la possibilité de réserver des voitures à leurs clients avec le nouveau service baptisé Teldar Car.



Un module spécifique de recherche permet aux agents de voyages de réserver les produits Teldar Car directement depuis l’interface d’accueil de la plate-forme.



L’offre est constituée de plus de 5 millions de véhicules dans 170 pays, de la voiture compacte au cabriolet, en passant par la berline ou le monospace. Elle est accessible à tous les agents de voyages affiliés à Teldar Travel en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg et au Portugal.



Le communiqué ajoute "Teldar Car offre le double avantage de proposer des prix extrêmement compétitifs et une rémunération en Miles pour chaque location réservée, 100 Miles directement crédités sur le compte Miles Attack de chaque agent de voyages".