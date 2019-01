Tempête Gabriel: circulation très difficile ce mercredi en région parisienne

Même si l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu, les déplacements professionnels vont être difficiles ce mercredi matin et une bonne partie de la journée. La couche de neige atteint 5 à 10 cm entre la Normandie, le Loiret, la Picardie, la région parisienne et l'ouest de la Bourgogne. En Ile de France la N118 (axe sud ouest de Paris) est fermée à la circulation.



La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les automobilistes " à la plus grande prudence ", et à éviter de circuler du début de soirée mardi à mercredi matin inclus. En plus des opérations de salage et de déneigement, des mesures de restrictions de circulation ont été annoncées.



Il n'y a plus que 15 départements en vigilance orange pour neige et verglas, mercredi. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Saône-et-Loire, de la Somme et de l'Yonne. La veille, Météo France avait placé une quarantaine de départements en vigilance orange.