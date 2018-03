Tempête de neige toujours sur le Royaume-Uni

La tempête de neige se poursuit sur le Royaume-Uni. Tous les vols de Ryanair à destination et au départ des aéroports de Dublin, Cork, Kerry, Knock & Shannon de ce vendredi 2 mars ont été annulés. près la fermeture des aéroports de Glasgow et Edimbourg notamment.



L'aéroport de Dublin fermé depuis jeudi annonce qu'il ne rouvrira pas ses portes ce vendredi, en raison de la neige annoncée, ceux de Glasgow et Edimbourg sont incertains.



Attention, des pluies verglaçantes et de la neige sont également annoncées sur la Belgique et les Pays-Bas.