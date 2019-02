Tesla 3 : numéro 1 mondial des ventes de voitures électriques en 2018

C'est une étude réalisée par Clean Technica (site spécialisé dans les énergies propres) qui nous l'apprend. En 2018, Tesla a vendu plus de 145 00 unités à travers le monde, là où le second véhicule de la liste, la BAIC EC-Series atteint les 90 637 ventes. Celle-ci se positionne juste devant la Nissan LEAF et ses 87 149 unités vendues.



Peut-être peu connue sur le marché occidental, la BAIC EC-Series séduit particulièrement la Chine, où plus de 11 000 exemplaires ont été vendus durant le mois d’octobre 2017. Il est également intéressant de constater que la Renault Zoé accompagne la Tesla Model 3 dans ce classement avec plus de 40 000 exemplaires vendus, plaçant le véhicule électrique à la onzième place de ce classement.



La Tesla Model 3 n’est pas la seule voiture électrique de la marque à faire partie du classement, puisque les Model S et X obtiennent les quatrièmes et cinquièmes places avec près de 50 000 voitures expédiées. Pour ce qui est des parts de marché, la Model 3 représente 7% des ventes de modèles électriques à travers le monde et 9% avec les deux autres voitures du constructeur.



2018 a été particulièrement difficile pour Tesla, au point qu’Elon Musk a confié il y a quelques mois que la firme avait frôlé la faillite à cause de ses problématiques de production. Dans une interview, il avait expliqué à ce propos, " Tesla a vraiment fait face à une grave menace de mort en raison de l’accélération de la production de la Model 3. La société perdait énormément d’argent. Si nous ne réglions pas ces problèmes en très peu de temps, nous mourrions."



Un défi apparemment relevé et qui devrait permettre à l'entreprise d'atteindre l'objectif fixé de 5000 modèles 3 produits chaque semaine.