Tesla Inc. : Une voiture sous-marine en préparation

Avis aux voyageurs d'affaires souhaitant éviter les embouteillages ! Lors de l'Assemblée Générale de Tesla Inc , son CEO a annoncé travailler sur un design de voiture sous-marine, inspirée de la célèbre Lotus du film James Bond "The Spy who loved me".Après la conquête de l'espace et des voitures autonomes, Tesla Inc. souhaite donc investir les eaux. Elon Musk concède néanmoins qu'il s'agirait d'un "petit" marché. "Petit, mais très enthousiaste ! ", a-t-il ajouté.